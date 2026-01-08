Reggio Calabria, neve e ghiaccio nella strada di accesso: chiusa una scuola della città

Una scuola di Reggio Calabria, il plesso di Santa Venere, domani sarà chiusa e saranno sospese le attività scolastiche. Questo per l’impossibilità di accedere all’edificio causa condizioni meteorologiche avverse. A renderlo noto, il Comune di Reggio Calabria: “Premesso che: il Dirigente Scolastico dell’I.C. “NOSSIDE – MOSCATO – PYTHAGORAS” di Reggio Calabria, a cui afferisce il plesso scolastico di Santa Venere, situato a ca. 1100 m. s. l. m, con le note urgenti acquisite al protocollo dell’Ente con i nn. 2284 e 3335 dell’otto gennaio 2026, ha comunicato che il summenzionato plesso risulta essere irraggiungibile per avverse condizioni metereologiche;

Vista la presenza di neve e ghiaccio formatasi sulle strade di accesso al Plesso Scolastico, a causa delle ultime e abbondanti precipitazioni, che rendono notevoli le difficoltà di spostamento sia ai mezzi che al personale scolastico interessato nonchè alle scolaresche; ordina per le motivazioni esposte in premessa, la sospensione dell’attività didattica e la chiusura del plesso di Santa Venere, afferente l’Istituto Comprensivo Statale “Nosside – Pythagoras – Moscato” di Reggio Calabria, nella giornata del 9 gennaio 2026”.