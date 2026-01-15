Reggio Calabria, nessuna tendopoli per i senza fissa dimora: il Comune smentisce le voci diffuse su social e chat

In relazione ad alcune notizie rimbalzate nelle ultime ore tra chat, social network e giornali online, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria precisa che in città non verrà allestita nessuna “tendopoli” e che non c’è necessità di alcuna raccolta di coperte e indumenti per persone senza fissa dimora, materiale di cui già dispongono i Servizi sociali del Comune e che viene puntualmente distribuito di concerto con la Caritas.

L’assessore comunale al Welfare, Lucia Nucera, in merito ha dichiarato: “Il Settore comunale Servizi sociali e la Caritas sono attivi quotidianamente, da anni, per fornire coperte, indumenti, cibo e, quando possibile, anche un alloggio temporaneo a chi ne ha bisogno, specie nel periodo invernale. Il lavoro di operatori e volontari va avanti in maniera incessante anche in questi giorni di freddo intenso, dunque non sono necessarie raccolte di materiale di alcun tipo perché le risposte a questi bisogni sono garantite dal Comune, essendo organizzate in maniera strutturata e non estemporanea“.

“Sono già pienamente operative sul territorio la “Casa dei senza fissa dimora” e l’Unità di strada – ha aggiunto la titolare della delega al Welfare – ma già in serata, sempre in collaborazione con la Caritas, saremo in grado di accogliere le persone più fragili in un ulteriore immobile destinato all’accoglienza nel centro città. Vanno ringraziati tutti i cittadini reggini che si dimostrano sempre pronti a offrire il loro contributo – ha concluso Nucera – ma in questo caso si tratta di servizi progettati e organizzati sul campo in maniera seria e sinergica con le associazioni e gli enti del Terzo settore, dunque è tutto già predisposto per rispondere prontamente a ogni necessità”.