Reggio Calabria, muore un pilastro dell’AVIS di Scilla

“L’AVIS Comunale di Reggio Calabria si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa di Pino Facciolà, colonna portante dell’AVIS di Scilla e simbolo di una vita interamente dedicata alla solidarietà e al dono. Con la sua perdita, non piange solo la comunità scillese, ma l’intera famiglia avisina calabrese, che perde un uomo dall’altruismo straordinario e dall’impegno instancabile. Pino ha incarnato i valori più nobili del volontariato, rendendo il dono del sangue una missione quotidiana”. E’ quanto pubblicato sul profilo facebook dell’AVIS di Reggio Calabria.

“In questo momento di profonda tristezza, l’AVIS Comunale di Reggio Calabria, insieme a tutte le Avis della regione, si stringe con un forte abbraccio alla famiglia Facciolà e ai soci della sezione di Scilla, onorando la memoria di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile di generosità nel cuore della nostra terra. Ciao Pino, che la terra ti sia lieve”.