Reggio Calabria, muore improvvisamente a 50anni: città sconvolta per la scomparsa di Ivan Marino

Reggio Calabria è sconvolta per la morte improvvisa e prematura di Ivan Marino, venuto a mancare all’età di 50 anni. Una notizia che si è diffusa rapidamente in città, lasciando attoniti amici, parenti e quanti lo conoscevano e gli volevano bene. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio che si susseguono sui social e attraverso contatti privati: parole cariche di dolore, incredulità e affetto da parte di amici e familiari profondamente colpiti da una perdita tanto inattesa quanto dolorosa. Ivan viene ricordato come una persona stimata, il cui vuoto si fa sentire con forza nella comunità reggina.

Ivan Marino era anche un affezionato lettore di StrettoWeb, che seguiva con attenzione e costanza. Il direttore Peppe Caridi e l’intera redazione di StrettoWeb si stringono con sincero affetto attorno alla famiglia Marino, rivolgendo le più sentite e profonde condoglianze per questa grave e improvvisa perdita. In un momento di così grande dolore, tutta Reggio Calabria si unisce nel ricordo di Ivan Marino, condividendo il cordoglio e la vicinanza ai suoi cari.

Ecco alcuni messaggi di cordoglio pubblicati sul profilo facebook di Ivan Marino:

“Persona di grandi valori morali e di grande competenza cinofila. Mi divertivo a parlare di cani e delle grandi qualità che devono avere mi mancherà un casino”.

“Sempre gentile e disponibile, preparatissimo in materia di cani ed una delle persone più serie che abbia conosciuto.. Mancherai alla cinofilia, un abbraccio”.

“Mi dispiace tantissimo….un abbraccio ai familiari…! Bravissima persona……sempre disponibile!”.

“Ciao pointerman”.

“I legami costruiti sulle idee hanno la stessa forza del sangue che ribolle nelle vene. Ciao Ivan, nostro ottimo fratello“. E’ questo il post pubblicato su facebook da Tradizione Partecipazione.