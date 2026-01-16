Reggio Calabria, morto storico dirigente comunale: il commosso messaggio di un amico

È venuto a mancare ieri Salvatore Sera, storico tecnico del Comune di Reggio Calabria, figura di riferimento per l’Ente e per la gestione dei servizi idrici cittadini. Nel corso della sua lunga carriera, Sera ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Acquedotti, ruolo svolto con competenza e dedizione dagli anni Settanta fino ai primi anni Duemila, contribuendo in modo determinante al funzionamento e allo sviluppo della rete idrica comunale.

Numerosi i messaggi di cordoglio e ricordo da parte di colleghi e amici. Tra questi quello di Andrea Saraceno, che lo ha voluto salutare con parole di profonda commozione: “Rivolgo con tristezza un pensiero di grande affetto stima e fratellanza, per la scomparsa di un grande amico Salvatore Sera. Tecnico di alta professionalità uomo di notevole spessore. Grazie Salvatore, per quello che hai fatto per me ciao il tuo amico Andrea Saraceno”.