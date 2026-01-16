Reggio Calabria, morto l’avvocato De Tommasi

L’Amministrazione comunale e il sindaco ff Domenico Battaglia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Mario De Tommasi, figura di grande spessore professionale per la città dello Stretto. “La scomparsa dell’avvocato De Tommasi – ha dichiarato il sindaco ff Domenico Battaglia – rappresenta una grave perdita per la nostra comunità. È stato un professionista stimato, che ha sempre operato con competenza, rigore e rispetto delle istituzioni. Per molti anni ha svolto il ruolo di legale esterno dell’Ente, seguendo le cause del Comune fino ai primi anni del Duemila, offrendo un contributo prezioso e qualificato all’azione amministrativa. È stato componente del Consiglio superiore della Pubblica Amministrazione e ha avuto l’incarico di fiduciario dell’Avvocatura dello Stato per la provincia di Reggio Calabria, a testimonianza del riconoscimento del suo alto profilo professionale. Oltre che come uomo di legge, voglio ricordare personalmente il suo impegno politico nel ruolo di segretario provinciale della Democrazia Cristiana”.

“L’Amministrazione comunale si stringe con rispetto e partecipazione al dolore dei familiari e di quanti ne hanno condiviso il percorso umano e professionale, nel ricordo di un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio della collettività”, ha concluso Battaglia.