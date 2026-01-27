Reggio Calabria morto il dottor Cesare Tripodi, stimato psichiatra e psicoterapeuta

Lutto nel mondo medico reggino per la scomparsa del dottor Cesare Tripodi, eminente psichiatra e psicoterapeuta, professionista apprezzato e figura profondamente stimata da colleghi e pazienti. Uomo diretto e pragmatico, dotato di una forte indole da lottatore, il dottor Tripodi ha lasciato un segno profondo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Medico attento e riflessivo, affrontava le difficoltà dell’esistenza anche con l’arma dell’ironia, che utilizzava per alleggerire i momenti più complessi e aiutare chi si affidava alle sue cure.

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando da tutta la Calabria, a testimonianza dell’affetto e della stima costruiti nel corso di una lunga carriera al servizio degli altri.