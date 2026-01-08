Reggio Calabria, Minasi sull’aggressione al consigliere Greco: “atto inconcepibile”

“Un atto inconcepibile e vile che condanno duramente”. Inizia con queste parole una nota con cui il senatore della Lega Tilde Minasi commenta l’aggressione subita dal Consigliere regionale dello stesso partito Orlandino Greco, manifestandogli la sua solidarietà. “Esprimo la mia più sentita solidarietà e vicinanza al consigliere Greco e alla sua famiglia – prosegue Minasi – vittime di un inaccettabile e spregevole aggressione perpetrata mentre la comunità di Castrolibero era riunita per un momento di festa e condivisione. Un gesto deplorevole che si è consumato davanti agli occhi di tutti, compresi i suoi cari, e che offende la convivenza civile e la sacralità della vita pubblica”.

“Condanno con fermezza ogni forma di violenza. La politica deve essere un esercizio di confronto e di servizio, non un’arena per aggressioni e intimidazioni. Mi auguro che le istituzioni competenti facciano al più presto giustizia e al Consigliere Greco dico di andare avanti senza timore, noi gli staremo accanto”, conclude Minasi.