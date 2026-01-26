Reggio Calabria, Milia sul parcheggio di Via Rausei: “incompiuta inaccettabile, aprire un tavolo di confronto tecnico”

“Le recenti ricostruzioni sullo stato del parcheggio di via Rausei impongono una riflessione urgente sul futuro di un’opera fondamentale per la città, divenuta simbolo delle opere incompiute di questa Amministrazione e dell’incapacità di questa maggioranza di gestire i servizi essenziali per i cittadini, specialmente in una zona nevralgica come quella adiacente al G.O.M”. È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia. “Un fallimento amministrativo che Forza Italia denuncia da anni: è bene ricordare, infatti, che solo due mesi fa, nel corso della seduta della IX commissione, ho richiesto con fermezza agli uffici competenti di valutare con urgenza di dare corso all’istituzione di una partnership pubblico-privata, affidando la gestione del servizio a chi si assumerà l’onere di completare i lavori, correlando l’ulteriore proposta della vendita dei singoli posti parcheggio ai residenti della zona, per assicurare l’immediato impiego dell’infrastruttura e risolvere l’annosa questione della sosta residenziale”, dichiara il capogruppo.

“Sottoporrò nuovamente la questione all’esame della Commissione consiliare”

“Proprio per dare seguito a questa proposta, sottoporrò nuovamente la questione all’esame della Commissione consiliare. Ritengo fondamentale che si apra un tavolo di confronto tecnico per valutare lo stato dei procedimenti e, soprattutto, per esaminare la fattibilità di una partnership pubblico-privata che, attraverso il coinvolgimento di investitori privati, consentirebbe non solo di ultimare i lavori in tempi certi, ma anche di garantire una gestione efficiente e sostenibile di un’area parcheggio vitale per l’utenza del Grande Ospedale Metropolitano”, conclude Milia.