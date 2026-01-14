Reggio Calabria, mattonelle già rotte a Piazza De Nava dopo appena due anni dal rifacimento | FOTO

A soli due anni dal rifacimento, Piazza De Nava a Reggio Calabria, inizia a perdere pezzi, iniziano infatti a comparire i primi evidenti segnali di degrado. In una zona della pavimentazione, infatti, diverse mattonelle risultano rotte e sollevate, creando disagi e soprattutto potenziali pericoli per pedoni e famiglie che ogni giorno attraversano la piazza.

La situazione ha reso necessario transennare l’area con nastro segnaletico, a testimonianza di un problema non più ignorabile. Un’immagine che fa discutere cittadini e residenti, che si interrogano sulla qualità degli interventi effettuati e sulla durata di un’opera pubblica completata da poco tempo.

In tanti ora chiedono un ripristino immediato e maggiori controlli, affinché Piazza De Nava – simbolo e punto di riferimento della città – possa mantenere decoro e sicurezza nel tempo.