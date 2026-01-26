Reggio Calabria, mattinata disastrosa in tangenziale: 3 incidenti nello stesso punto, migliaia bloccati per ore in coda | FOTO

Mattinata da incubo sulla tangenziale di Reggio Calabria, dove tre incidenti si sono verificati nello stesso tratto nel giro di poche ore, paralizzando completamente il traffico. La zona in cui s’è verificata questa vera e propria raffica di incidenti è stata quella a ridosso dello svincolo di Modena, in direzione Nord. Il primo sinistro ha coinvolto tre veicoli e ha avuto come conseguenza almeno due feriti, quando non erano ancora le 8 del mattino. Il traffico è rimasto subito paralizzato, con lunghe code di svariati chilometri in direzione Nord.

Proprio a causa dei rallentamenti, nel corso della coda si sono poi verificati, a catena, altri due tamponamenti nello stesso punto. Migliaia di automobilisti sono rimasti bloccati per ore in coda, con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina. Sul posto sono intervenuti soccorsi e forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la circolazione.