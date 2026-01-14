Reggio Calabria, Massimo Lopez avvistato sul lungomare

Un incontro inaspettato che ha subito acceso curiosità e entusiasmo tra i passanti. Massimo Lopez, attore e comico tra i più amati dal pubblico italiano, è stato avvistato poco fa sul lungomare di Reggio Calabria, dove si sarebbe concesso una passeggiata in uno dei luoghi simbolo della città, tra scorci sullo Stretto e atmosfera di relax. La presenza di Lopez in riva al mare non è passata inosservata: diversi cittadini lo avrebbero riconosciuto, salutandolo con discrezione e qualche sorriso, segno dell’affetto che continua ad accompagnare l’artista anche fuori dal palco.

In città in vista dello spettacolo al Teatro Gentile di Cittanova

Secondo quanto trapela, la presenza di Massimo Lopez a Reggio Calabria sarebbe legata con ogni probabilità allo spettacolo di domani al Teatro Gentile di Cittanova, dove andrà in scena “Dove eravamo rimasti”, portato sul palco insieme a Tullio Solenghi.

Lo show, attualmente in tournée, sta raccogliendo consensi in tutta Italia e rappresenta un vero evento per gli appassionati della grande comicità televisiva e teatrale.

“Dove eravamo rimasti”: un ritorno al varietà tra nostalgia e nuove gag

“Dove eravamo rimasti” è molto più di un semplice spettacolo comico: è un varietà moderno che riprende la storica intesa artistica di Lopez e Solenghi, mescolando sketch, canzoni, improvvisazioni e momenti di satira. Il titolo è un invito esplicito a riprendere il filo di una comicità rimasta nel cuore del pubblico, con una scaletta che alterna grandi classici e nuovi numeri.

Non mancano anche omaggi emozionanti, tra cui quello dedicato alla compianta Anna Marchesini, presenza fondamentale nella storia del celebre trio. Tra i momenti più attesi dallo spettacolo, anche alcune nuove trovate che hanno già fatto parlare il pubblico nelle tappe precedenti: come parodie e confronti immaginari tra personaggi della vita pubblica e istituzionale, oltre a gag costruite sul registro colto e surreale tipico dei due artisti.