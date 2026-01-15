Reggio Calabria: è morto il padre di Enzo Sera, Segretario Generale della Cisl Fp

“La Rsu Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Delegato Cisl Fp, e i colleghi tutti si stringono intorno al dolore del caro Enzo Sera, Segretario Generale Cisl Fp, per la perdita del padre. A lui, al fratello Giuseppe e alla famiglia esprimono il loro cordoglio e le più sentite condoglianze”. E’ quanto hanno scritto in una nota Adolfo Romeo, delegato Cisl Fp ai rapporti politici e sindacali e
Elena Festa, Segretaria Aziendale
Lutto alla Città Metropolitana per la morte del padre di Enzo Sera, Segretario Generale della CISL-Funzione pubblica di Reggio Calabria
“La Rsu Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Delegato Cisl Fp, e i colleghi tutti si stringono intorno al dolore del caro Enzo Sera, Segretario Generale Cisl Fp, per la perdita del padre. A lui, al fratello Giuseppe e alla famiglia esprimono il loro cordoglio e le più sentite condoglianze”. E’ quanto hanno scritto in una nota Adolfo Romeo, delegato Cisl Fp ai rapporti politici e sindacali e