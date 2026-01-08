Reggio Calabria, lutto nella famiglia del nuovo Sindaco facente funzioni

Un grave lutto ha colpito la famiglia del nuovo Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Mimmetto Battaglia. È venuto a mancare all’età di 91 anni il suocero Giuseppe Bombaci, figura molto amata e stimata dai suoi familiari e da quanti lo hanno conosciuto. Marito, padre e nonno premuroso, Bombaci si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio, mercoledì 7 gennaio, a Floridia, in Sicilia, dove parenti, amici e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore. Alla moglie, ai figli, ai nipoti e al nuovo Sindaco facente funzioni Battaglia giungano le più sincere condoglianze e la vicinanza.