Reggio Calabria, lunedì disservizi idrici per lavori | INFO e DETTAGLI

La Sorical informa i cittadini di Reggio Calabria che per lavori alla rete idrica, lunedì consentire alcune lavorazioni in sicurezza, lunedì 2 febbraio ci saranno disservizi a Modena. Ecco la comunicazione di Sorical: “Per consentire alcune lavorazioni in sicurezza, lunedì prossimo 2 febbraio, ci saranno disservizi dalle 12 alle 18.30 per chiusura serbatoio Modena.
Queste le vie interessate
Ciccarello
Via pio XI
Viale europa
Viale Messina
Sbarre centrale
Sbarre superiori
Sbarre inferiori
Zona industriale
Viale V
Zona Stadio
Zona carcere”.