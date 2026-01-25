Reggio Calabria, l’IC “Vitrioli Principe di Piemonte – Galileo Galilei Pascoli” protagonista nei campionati di astronomia

In un contesto sociale in cui gli studenti più giovani vengono spesso rappresentati come apatici e poco motivati, la scuola è chiamata a svolgere un ruolo decisivo nel contrastare tali stereotipi. In questa direzione si colloca l’esperienza dell’Istituto Comprensivo “Vitrioli Principe di Piemonte – Galileo Galilei Pascoli” di Reggio Calabria, che si distingue per risultati di particolare rilievo in ambito scientifico. Cinque studenti delle classi terze – Facciolo Domanico Maria, Laganà Stefano, Mortara Lorenzo Salvatore, Pensabene Gaia e Romeo Maria Chiara – si sono qualificati alla finale interregionale dei Campionati di Astronomia, competizione nazionale promossa dalla Società Astronomica Italiana in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un traguardo che si inserisce in un percorso già riconosciuto a livello istituzionale: la stessa società organizzatrice ha recentemente conferito all’Istituto un premio per l’eccellenza nella diffusione della cultura scientifica.

I risultati ottenuti, evidentemente, non vanno interpretati come eventi isolati, ma come indicatori concreti di un modello didattico strutturato, fondato su metodologie innovative e su un approccio rigoroso alle discipline STEM. Si tratta, dunque, di dati oggettivi che testimoniano l’efficacia di una progettazione educativa orientata allo sviluppo delle competenze, alla valorizzazione delle attitudini individuali e alla promozione del pensiero critico, che l’intero Dipartimento Matematico – Scientifico pone in essere quotidianamente, in una visione a lungo termine.

Le parole del dirigente scolastico

“Su queste basi – spiega il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Morabito –l’Istituto ha progressivamente costruito un’identità di scuola a vocazione sperimentale, capace non solo di applicare i modelli ministeriali, ma anche di elaborarli e integrarli in progetti originali, alcuni dei quali hanno raggiunto una significativa risonanza a livello nazionale. Un esempio concreto di come la scuola pubblica possa rappresentare un laboratorio di innovazione culturale e scientifica, in grado di offrire ai giovani opportunità reali di crescita e di eccellenza”.