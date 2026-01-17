Reggio Calabria, l’Associazione New Deal dona giocattoli e libri ai bambini di Villa Bethania Christi

In data 18 dicembre, l’Associazione New Deal ha promosso una raccolta solidale presso il Dipartimento DiGiES dell’Università, con l’obiettivo di raccogliere giocattoli, libri e dolci da destinare alla comunità di Villa Bethania Christi. L’iniziativa ha rappresentato un momento di profonda partecipazione e sensibilità sociale, coinvolgendo studenti e membri della comunità accademica uniti dal desiderio di offrire un gesto concreto di vicinanza e attenzione verso i più piccoli.

Nel pomeriggio di oggi, alcuni rappresentanti dell’Associazione hanno incontrato i bambini di Villa Bethania Christi per la consegna dei doni raccolti. Un incontro carico di emozione, sorrisi e speranza, che ha permesso di condividere lo spirito autentico del Natale e di regalare ai bambini un momento di gioia e serenità.

“L’Associazione New Deal desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo con generosità e impegno alla riuscita dell’iniziativa. Gesti come questi testimoniano il valore della solidarietà e il ruolo fondamentale della comunità universitaria nel promuovere inclusione e responsabilità sociale – ha dichiarato il Presidente Salvatore Cotroneo – Insieme possiamo fare la differenza”.