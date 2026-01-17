Reggio Calabria, l’Associazione New Deal dona giocattoli e libri ai bambini di Villa Bethania Christi

Raccolta solidale al Dipartimento DiGiES dell’Università: studenti e comunità accademica uniti per consegnare doni, dolci e sorrisi ai più piccoli. Il presidente Cotroneo: “insieme possiamo fare la differenza”

Associazione New Deal

In data 18 dicembre, l’Associazione New Deal ha promosso una raccolta solidale presso il Dipartimento DiGiES dell’Università, con l’obiettivo di raccogliere giocattoli, libri e dolci da destinare alla comunità di Villa Bethania Christi. L’iniziativa ha rappresentato un momento di profonda partecipazione e sensibilità sociale, coinvolgendo studenti e membri della comunità accademica uniti dal desiderio di offrire un gesto concreto di vicinanza e attenzione verso i più piccoli.

Nel pomeriggio di oggi, alcuni rappresentanti dell’Associazione hanno incontrato i bambini di Villa Bethania Christi per la consegna dei doni raccolti. Un incontro carico di emozione, sorrisi e speranza, che ha permesso di condividere lo spirito autentico del Natale e di regalare ai bambini un momento di gioia e serenità.

“L’Associazione New Deal desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo con generosità e impegno alla riuscita dell’iniziativa. Gesti come questi testimoniano il valore della solidarietà e il ruolo fondamentale della comunità universitaria nel promuovere inclusione e responsabilità sociale – ha dichiarato il Presidente Salvatore Cotroneo  Insieme possiamo fare la differenza”.

