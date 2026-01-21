Reggio Calabria, la solidarietà dell’assessore Tripodi a Patrizia Rodi Morabito

L’assessore comunale allo Sviluppo economico e alle Attività produttive, Alex Tripodi, esprime “vicinanza e solidarietà” all’imprenditrice Patrizia Carmen Rodi Morabito, vicepresidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria e dirigente di Coldiretti, per il recente atto intimidatorio perpetrato ai danni della sua azienda agricola a Rosarno. “Si tratta dell’ennesimo gesto vigliacco nei confronti di un’imprenditrice – ha dichiarato Tripodi – che continua coraggiosamente a investire sulle potenzialità del territorio calabrese. Morabito merita il pieno sostegno delle istituzioni nella sua quotidiana battaglia civile di affermazione della legalità e di contrasto ai soprusi attraverso l’economia sana”.

“Sono certo – conclude Tripodi – che la sua determinazione non verrà meno neanche stavolta. L’Amministrazione comunale è impegnata in prima linea a sostegno dei tanti imprenditori che hanno dimostrato di non volersi piegare alla criminalità, la città di Reggio Calabria è vicina a Rodi Morabito e a tutti loro”.