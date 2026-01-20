Reggio Calabria, la premiazione della XV edizione del Premio di Poesia Incontriamoci Sempre “Ettore Pensabene” | INFO

La XV edizione del Premio di Poesia Incontriamoci Sempre “Ettore Pensabene” si terrà, in data 1 febbraio, nella splendida location del Circolo Tennis Rocco Polimeni, la storia della città di Reggio Calabria, nato nel 1929, novantasette anni di attività di un circolo che merita tutta l’ammirazione e l’attenzione di tutti noi , motivo per cui andare fieri di un pezzo di storia cittadina e non solo.

Il Premio di Poesia Incontriamoci Sempre giunge alla sua quindicesima edizione. Negli anni trascorsi, sono state migliaia le poesie giunte da tutta l’Italia e anche dall’estero. Per questa edizione, sono tantissimi i componimenti giunti da ogni angolo d’Italia, testate dedicate come quella dei concorsi letterari ha registrato nel bando di Incontriamoci Sempre oltre 180.000 visualizzazioni. Tante le poesie arrivate per e mail e per mezzo posta, davvero un successo che si registra anno dopo anno, tutto merito di una splendida organizzazione curata nei minimi dettagli.

Molto pregevole il lavoro della Commissione, composta da Elena Festa, immacolata Cassalia, Elisa Commisso e Francesco Miroddi. “Ricordiamo che questa edizione sarà dedicata alla nostra Rossana Rossomando, grande letterata che ha lasciato un grande vuoto tra quanti come noi la stimavano, Rossana ha fatto parte della commissione del premio per quasi tutte le edizioni“, ricorda Incontriamoci Sempre.

In queste ore si sta svolgendo un lavoro imponente come organizzazione: dal Ceramista Vincenzo Ferraro curatore dei premi, alla Cartoleria Paper Store di S. Caterina, ai Preziosi di Michele Affidato. La cerimonia che si terrà domenica 1 febbraio alle ore 17,00 nella Sala Benedetta del Circolo Tennis Rocco Polimeni saranno presenti il presidente del circolo l’Avv. Ezio Privitera, i componenti il direttivo, il presidente onorario del circolo Igino Postorino, il Maestro Sergio Romeo della Scuola di Musica G Verdi, il bartender Carmelo Martino che alla fine ci farà degustare lo Spritz al Bergamotto, non mancheranno i dolci dei pasticceri Reggini. La conduzione della serata sarà curata dalla commissione e dal Presidente dell’associazione Pino Strati.

Ecco l’elenco degli insigniti della XV edizione del Premio di Poesia Ettore Pensabene e dei Premi Speciali:

Sezione Italiano

1ª classificata – Greve Sottrazione di Caterina Silipo

2ª classificata – Lamenti oltre il mare – di Grazia Dottore

3ª classificata – Come un filo di perle di Angela Maria Diano

Premi speciali

Premio Rossana Rossomando – Su strade mandorla di Andrea Lo Bianco

Premio Antonio Affidato – Il rumore del silenzio di Renato Di Pane

Premio Francesco Inzitari – Attimi intorno di Valeria Polimeni

Premio Beatrice Baccellieri – Una crepa nell’anima di Maria Rosaria Saturnino

Premio Leonida Repaci – Un angolo di paradiso di Carmelo Fiorino

Premio Tommaso Campanella – Cenere di vita di Silvio Di Fabio

Sezione Dialetto

1° classificato – I tempi du vraseri di Paolo Landrelli

2° classificato – A rovina I ll’omu di Rocco Criseo

3° classificato – E’ iddhu di Antonino Bonaccorso

Premi speciali