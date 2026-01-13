Reggio Calabria, la mostra fotografica di Antonio Sollazzo apre l’anno di Fierce Woman

Quest’anno, Fierce Woman si presenta con una Special Edition unica, che esalterà la fotografia di Antonio Sollazzo, un uomo e un artista che ha trasformato la sua professione in una vera e propria vocazione

Mostra Scatti di Scena - Antonio Sollazzo

Torna in grande stile Fierce Woman, il progetto, ideato ormai diversi anni fa da Laura Pizzimenti, in cui la protagonista indiscussa è la forza delle storie di donne e uomini che, attraverso la loro vocazione professionale, hanno contribuito e continueranno a contribuire a fare la differenza nel mondo. Quest’anno, Fierce Woman si presenta con una Special Edition unica, che esalterà la fotografia di Antonio Sollazzo, un uomo e un artista che ha trasformato la sua professione in una vera e propria vocazione. La sua arte visiva diventa, dunque, il cuore pulsante di questa edizione, celebrando la bellezza e la potenza di chi, con la propria passione, lascia il segno.

L’evento, denominato “Scatti di scena – l’arte fotografica incontra il palcoscenico”, si terrà il 15 gennaio a partire dalle 19. L’appuntamento per ammirare la mostra personale di Antonio Sollazzo è fissato per giovedì, presso l’Hotel MedinBlu, al ristorante Tera (ultimo piano). Durante la serata, il sound coinvolgente di Serena Vinacci accompagnerà gli ospiti, mentre i sorrisi, ottimi cocktail e un menù speciale renderanno l’evento ancora più memorabile per chi vorrà anche cenare o gustarsi un aperitivo. Un evento culturale per iniziare insieme il nuovo anno, celebrando il coraggio, la passione e la determinazione di chi ha fatto della propria vocazione una missione.

