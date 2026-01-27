Reggio Calabria, la Galleria d’Arte Dedalo lancia la mostra collettiva Behind the Mask | INFO

La Galleria d’Arte Dedalo invita gli artisti a partecipare alla mostra collettiva “Behind the Mask”, un’esposizione dedicata al tema del Carnevale, interpretato nella sua duplice dimensione: quella gioiosa e festosa, e quella più intima, riflessiva del “dietro la maschera“. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 31 gennaio 2026. Le opere dovranno essere consegnate presso la galleria, anche tramite spedizione. I moduli di iscrizione possono essere compilati direttamente in sede o scaricati on line.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18:30, presso la Galleria d’Arte Dedalo, in via Salvatore Quasimodo n. 5, Reggio Calabria. Il finissage è previsto per il 20 febbraio 2026. Durante il periodo espositivo, la Galleria Dedalo organizzerà una serie di eventi collaterali pensati per coinvolgere attivamente il pubblico e valorizzare le opere in mostra, offrendo agli artisti maggiore visibilità. Per ulteriori informazioni: www.dedaloculture.com/mostre-ed-eventi/.