Reggio Calabria, la Fondazione Scopelliti presenta il videoclip animato “Kryptonite”

La Fondazione Antonino Scopelliti è lieta di annunciare la proiezione del videoclip animato “KRYPTONITE” che si terrà il giorno 12 gennaio 2026 alle ore 10.00 presso il cine teatro “Metropolitano”. Il videoclip, realizzato da: Mirko Fabbreschi (Soundtrack), Annalisa Locatelli (Screenplay), Pietro Adorato (Designer art and Animation) sull’omonimo brano di Ivan Graziani eseguito dai Raggi Fotonici, è finalizzato a sensibilizzare studenti, famiglie e operatori delle comunità scolastiche all’elaborazione di strategie di prevenzione e mezzi di contrasto per promuovere ambienti inclusivi e sicuri.

Nel corso dell’iniziativa la presidente della fondazione Scopelliti, Rosanna Scopelliti e la prof.ssa Mariacristina Altomonte presenteranno proposte di collaborazione con le istituzioni scolastiche per l’attivazione di laboratori di digital storytelling sul tema del bullismo: “da idee coraggiose a storie di eroismo possibile”. All’iniziativa sono invitati i dirigenti scolastici, i referenti per il bullismo e cyberbullismo e gli studenti delle scuole di primo e secondo grado di Reggio Calabria.

L’incontro, che sarà moderato dal giornalista, Giusva Branca, avrà tra i relatori, oltre ai succitati creatori del videoclip, il dott. Antonio Battaglia, delegato del garante dell’infanzia e l’adolescenza della città metropolitana di Reggio Calabria, dott. Emanuele Mattia, la dott.ssa Francesca Cartellà, referente regionale dell’Anpec, la dott.ssa Praticò, psicologa e psicoterapeuta.