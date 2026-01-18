Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “strada pericolosa a San Leo, l’asfalto si sta sgretolando” | FOTO

“A seguito di alcune segnalazioni ricevute, mi sono recato nella zona di San Leo per verificare personalmente quanto riferito. Non posso che constatare con rammarico che, nell’ambito del programma Strada Facendo, l’ultimo tratto finale di circa 300 metri è stato scarificato ma non asfaltato, in particolare in prossimità dell’incrocio vicino a Porto Bolaro, uno dei punti più popolati e trafficati della zona“. È quanto dichiarato dal cittadino Giovanni Di Bella, sempre attento ai problemi di Reggio Calabria, in una segnalazione effettuata alla redazione di StrettoWeb.

“Attualmente il manto sottostante si sta letteralmente sgretolando sotto il passaggio dei veicoli, con la conseguente formazione di numerose buche, anche piuttosto profonde, che rendono la strada estremamente pericolosa e priva delle minime condizioni di sicurezza per i cittadini che vi transitano“, conclude la comunicazione di Di Bella.