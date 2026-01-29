Reggio Calabria, la cartoleria Nava non chiude ma si trasforma: diventerà un luogo magico e speciale | INTERVISTA

La storica Cartoleria Nava di Reggio Calabria non chiude. E anzi, rilancia. Intervistato dai microfoni di StrettoWeb, il titolare Domenico Nava ha commentato il cambio di programma con la trasformazione della cartoleria in un’associazione culturale, uno spunto nato proprio dopo un’altra intervista di StrettoWeb poco prima di Natale. Lo conferma lo stesso Nava: “dall’intervista di StrettoWeb fatta prima di Natale e dalle successive reazioni, ho visto una certa affettuosità di tanti e questo mi ha portato a riflettere. La riflessione era dovuta al fatto che dopo 70 anni di attività, pensavo di dover chiudere un ciclo. L’idea era di dedicarmi alle mia passionalità, però questa vicinanza mi ha portato a riflettere e così una notte ho deciso ‘perchè non portare la mia passionalità all’interno del locale e quindi creare un angolo culturale?’. In questo angolo culturale potrò dare spazio sia ad artisti locali che fanno delle opere e potranno esporle all’interno e sia a lavori manuali e alcuni hanno già cominciato a dare modo ai loro lavori di essere esposti e quindi apprezzati”.

“Ami scrivere racconti o poesie…dipingere…recitare…suonare uno strumento…fotografare?”, l’associazione culturale di Reggio Calabria “Sensazioni Emergenti” – così si chiamerà – offre a tutti i reggini artisti o aspiranti tali, l’occasione di cimentarsi in pubblico, gratuitamente, in eventi organizzati presso la Biblioteca di Stato o Associazioni cittadine, iniziando così a coltivare e diffondere la passione in eventi programmati con altri autori, offrendo il contributo per crescere insieme nel territorio cittadino. Per informazioni è possibile contattare l’email all’indirizzo sensazioniemergenti@gmail.com oppure al n 3334097448.