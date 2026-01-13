Reggio Calabria, incontro Veronese–Greco: “Italia del Meridione sarà la lista del Ponte dello Stretto”

Si è svolto nella giornata di ieri un incontro politico e programmatico tra il professor Simone Veronese, Presidente dell’Associazione Amici del Ponte dello Stretto, e il consigliere regionale Orlandino Greco, referente del Movimento IDM, per un confronto diretto sul futuro del Ponte sullo Stretto e “sulle straordinarie opportunità di sviluppo strategico che la sua realizzazione porterà al Mezzogiorno e, in particolare, alla provincia di Reggio Calabria e alla città di Reggio Calabria”.

“Nel corso dell’incontro è emersa una piena sintonia politica, culturale e strategica tra il lavoro portato avanti da anni dall’Associazione Amici del Ponte dello Stretto e l’azione coerente e determinata del Movimento IDM, che con Orlandino Greco ha sempre sostenuto il Ponte come infrastruttura essenziale per spezzare l’isolamento del Sud e rilanciare l’Area dello Stretto”, rimarca il professor Veronese.

Convergenza

“Da questa convergenza nasce una scelta chiara e non equivoca: IDM sarà la lista del Ponte, la lista dello sviluppo dell’Area dello Stretto, della metropolitana dello Stretto, del lavoro e della crescita reale. Una forza meridionalista moderna, concreta e popolare, capace di dare rappresentanza a un Sud che non chiede assistenzialismo, ma infrastrutture, occupazione e dignità”, rimarca Veronese.

“Il Ponte è lavoro vero”

“Il Ponte sullo Stretto non è solo un’opera ingegneristica: è lavoro vero, è economia legale, è lotta alla criminalità organizzata. Dove c’è lavoro stabile, cantieri controllati, investimenti trasparenti e sviluppo diffuso, la criminalità arretra. Il Ponte diventa così anche uno strumento di legalità, capace di sottrarre interi territori all’abbandono e alle economie criminali. Ancora più forte e concreta è oggi questa visione alla luce delle parole del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha ribadito con chiarezza la volontà del Governo di andare avanti senza esitazioni, superando gli ostacoli ideologici e burocratici, con l’obiettivo di far partire i lavori entro il 2026. Una scelta politica netta che segna una svolta storica dopo decenni di rinvii e ipocrisie”, puntualizza Veronese.

“Infrastruttura strategica nazionale ed europea”

“Il Ponte rappresenta una infrastruttura strategica nazionale ed europea, ma soprattutto un simbolo di riscatto del Mezzogiorno. Un riscatto che parte dalla provincia di Reggio Calabria e da Reggio Calabria, che da troppo tempo paga il prezzo più alto in termini di isolamento, disoccupazione, emigrazione giovanile e mancato sviluppo. Grazie ai finanziamenti collaterali e alle opere connesse, il Ponte porterà benefici concreti e misurabili su: attività produttive e occupazione stabile, turismo e valorizzazione dell’Area dello Stretto, mobilità moderna e integrata, commercio, servizi e logistica”, evidenzia Veronese.

“L’Associazione Amici del Ponte dello Stretto e il Movimento IDM confermano quindi la volontà di lavorare insieme, costruendo una proposta politica forte, coerente e meridionalista, capace di restituire a Reggio Calabria il ruolo che le spetta nel Mediterraneo e nel Paese. Il Ponte è sviluppo. Il Ponte è lavoro. Il Ponte è legalità. Il Ponte è il riscatto di Reggio Calabria e del Sud”, conclude Veronese.