“Reggio Calabria Incontra”: a causa del maltempo rinviata la presentazione del progetto | DATA

A causa dell’allerta rossa, è stata spostata a mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 12:00, a palazzo San Giorgio, sala dei Lampadari, la conferenza stampa per illustrare i contenuti dell’iniziativa “Reggio Calabria Incontra: un progetto per costruire comunità e futuro”. Meeting multistakeholder per l’innovazione e lo sviluppo”, ricondotta nel perimetro delle azioni del Piano operativo del Comune di Reggio Calabria del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

“Reggio Calabria Incontra” è un percorso di ascolto e confronto che coinvolge istituzioni, imprese, terzo settore e comunità per consolidare il dialogo e la collaborazione, in linea con i modelli di governance partecipata promossi a livello europeo anche per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI in adesione alle finalità della Priorità 1 – Un’Europa più competitiva e intelligente.

Alla conferenza, per il comune di Reggio Calabria, parteciperà il Sindaco f.f. Domenico BATTAGLIA, l’assessore al PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 Carmelo ROMEO, il dirigente del settore Risorse Esterne Carmen Stracuzza, il dirigente responsabile dell’iniziativa Tommaso COTRONEI e la Professoressa Laura FERRI di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, coordinatrice scientifica del progetto.