Reggio Calabria, incolumità dei cittadini a rischio su Via Argine Destro Sant’Agata: presenti due gravi criticità | VIDEO

Nuova segnalazione a Reggio Calabria, su via Argine Destro Sant’Agata, dove l’incolumità dei cittadini è seriamente a rischio. Secondo quanto riferito da Giovanni Di Bella, “su questa strada persistono due gravi criticità, note da anni, che né l’amministrazione comunale né Sorical sembrano intenzionate a risolvere. La prima riguarda una condotta idrica che presenta perdite diffuse da tempo. Si tratta di circa 300 metri di tubazione che alimenta la zona di via Sbarre, da cui si disperdono migliaia di litri di acqua potabile ogni giorno”.

“Un paradosso inaccettabile, soprattutto considerando che:

l’acqua viene pagata profumatamente dai cittadini reggini;

la stessa Sorical ha più volte dichiarato la carenza idrica in diverse zone della città.

La soluzione esiste: sostituzione della condotta o interventi mirati di saldatura, ma nulla è stato fatto.

La seconda criticità, ancora più allarmante, riguarda un muro di cinta che presenta crepe evidenti alla base ed è visibilmente inclinato, con il concreto rischio di un crollo improvviso. Una situazione che mette quotidianamente in pericolo chi percorre quella strada. Nonostante le numerose segnalazioni, l’assenza di interventi dimostra un preoccupante disinteresse per la sicurezza e la vita dei cittadini. Gli annunci non mancano, ma i fatti sì. E lo stato in cui versa via Argine Destro Sant’Agata è solo l’ennesimo esempio delle condizioni critiche in cui si trova la città”.