Reggio Calabria, incidente sulla SS106: auto si schianta sul guardrail

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla SS106, a Reggio Calabria e precisamente nel rettilineo di Bocale. Per cause ancora in fase di accertamento, un veicolo ha improvvisamente perso il controllo mentre percorreva la carreggiata in direzione sud, finendo fuori strada come si evince nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Il sinistro, avvenuto senza il coinvolgimento di altri mezzi, ha causato lievi disagi al traffico in uno dei tratti più frequentati della statale.