Reggio Calabria, incidente sul raccordo autostradale: scontro tra più veicoli

Un incidente stradale si è verificato poco fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, dopo lo svincolo di Spirito Santo in direzione sud. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli e, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta colpendo la città di Reggio Calabria in queste ore. Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi, ma l’incidente ha causato rallentamenti significativi al traffico. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e ripristinare la viabilità, mentre i veicoli sono stati rimossi.