Reggio Calabria, incidente a catena sul raccordo autostradale: traffico paralizzato | FOTO

Un incidente a catena sta bloccando in questi minuti il traffico nella Galleria di Spirito Santo, sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, in direzione nord. Il tamponamento ha coinvolto cinque veicoli, creando una situazione di caos e disagi per i pendolari e gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale e l’ANAS, che stanno gestendo le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità. Tuttavia, il traffico risulta completamente paralizzato, con lunghe code che si estendono per diversi chilometri, causando notevoli disagi a chi si trova nel tratto interessato.