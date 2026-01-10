Reggio Calabria, inaugurato un nuovo Circolo PD. E Irto interviene sulle primarie per il prossimo candidato Sindaco

Questa mattina, in via Reggio Campi II tronco, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a “Rocco Pugliese”. All’iniziativa hanno preso parte dirigenti ed eletti del PD a livello regionale, provinciale e comunale. A margine dell’evento, ai microfoni della stampa, sono intervenuti alcuni di loro, tra cui Irto, Ranuccio e Barreca. L’attenzione, al di là dell’inaugurazione odierna, non può non essersi spostata sul futuro del PD – dopo gli scossoni di queste settimane – e sul prossimo candidato a Sindaco della città.

In tal senso, proprio Nicola Irto ha risposto a una domanda sul tema, più precisamente sulle primarie. Di seguito le interviste complete e, a corredo dell’articolo, tutte le immagini dell’evento di questa mattina.