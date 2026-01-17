Reggio Calabria, inaugurato il nuovo centro di prossimità di “Nuova Solidarietà”

“Un luogo che accoglierà dei servizi in grado di implementare l’encomiabile attività di volontariato per la quale Nuova Solidarietà è impegnata da oltre trent’anni” – sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzione Carmelo Versace partecipando al momento di apertura del nuovo centro di prossimità, contiguo alla ‘Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore’, a Catona, allestito e fortemente voluto dall’Associazione, inaugurato dall’Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone.

“Il centro – ha aggiunto Versace – adibito alla distribuzione viveri, indumenti e beni di prima necessità, servirà le persone più bisognose e quanti, nell’associazione, intravedono un punto di riferimento sociale e di prossimità, in grado di lenire le ferite di solitudine e di bisogno che purtroppo trasformano la marginalità in condizione di vita. Un ulteriore gesto di amore e di attenzione, che la città accoglie con profonda gratitudine, perché, mai come in questo scorcio storico, c’è bisogno di autentici testimoni di carità e soprattutto di solidarietà. Lo dico con quella consapevolezza che è maturata nei valori cristiani che da sempre ispirano il mio agire, dentro e fuori le istituzioni che ho e ho avuto l’onore di rappresentare”.

“La cura dell’altro è una responsabilità di tutti noi, e non possiamo esimerci, ognuno con il proprio ruolo, da un impegno verso chi vive un momento della propria vita di difficoltà ed incertezza. Perché gli uomini e le donne che bussano alla porta di Nuova Solidarietà, non cercano solo un aiuto materiale, ma sono in cerca di conforto, di sostegno e di sollievo”.

“Pertanto – ha concluso il Sindaco facente funzioni – sento il dovere di ringraziare l’instancabile Fortunato Scopelliti che, insieme al suo gruppo dirigente e ai tanti volontari dell’associazione, garantiscono con amore e spirito di servizio quel sostegno concreto di cui hanno bisogno le famiglie e le persone che affrontano difficoltà economiche e sociali, ma soprattutto, quelle persone senza fissa dimora che cercano e chiedono dignità”.

Nuovo spazio di comunità di Nuova Solidarietà, il Presidente del Consiglio comunale Marra: “un servizio in grado di tradurre l’ascolto in cura”

Si tratta di un centro, adibito alla distribuzione viveri, indumenti e beni di prima necessità, che il Presidente del Consiglio comunale Enzo Marra ha definito "un luogo che saprà intercettare, così come avviene da oltre trent'anni grazie a Nuova Solidarietà, i bisogni e le esigenze delle persone e delle famiglie che stanno attraversando momenti e situazioni di difficoltà, non solo economica".

“Azioni concrete – ha continuato Marra – che si aggiungono ad un’attenta attività di ascolto e di relazioni, in un territorio in cui non mancano purtroppo evidenze di disagio familiare e spesso, anche giovanile. Un presidio di prossimità accanto e soprattutto al servizio degli ultimi che si pone la missione di raggiungere e abbracciare la parte più fragile della comunità, attraverso uno sforzo solidale e caritatevole”.

“Grazie alla resilienza del Presidente Fortunato Scopelliti che – ha concluso la nota – sostenuto con passione ed ammirevole impegno dai dirigenti, dagli operatori e dai tanti volontari dell’associazione, è riuscito a costruire ed implementare un servizio che renderà, dal punto di vista sociale, più ricca la nostra città”.