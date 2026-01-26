Reggio Calabria, Impronte a Sud Welfare Lab ospiterà un evento sui temi della parità di genere

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 18.30, Impronte a Sud Welfare Lab

(via Possidonea 53) ospiterà un aperitivo con giochi e momenti interattivi per avvicinarsi ai temi della parità di genere in modo leggero e partecipato, all’interno del Percorso cittadino sulla Parità di Genere “Reggio per tuttə”. Il nuovo appuntamento arriva dopo il grande successo del laboratorio partecipato “Reggio Calabria è una città per tutte?”, svoltosi sabato 17 gennaio a Cataforio, che ha registrato

una partecipazione straordinaria e un coinvolgimento che ha superato ogni aspettativa. L’incontro, ospitato presso il Centro parrocchiale don Franco Santo, ha visto la presenza di numerosi partecipanti di età, esperienze e percorsi diversi. Lo scambio di vissuti e punti di vista ha dato vita a un dialogo ricco, capace di mettere in relazione generazioni

differenti e di stimolare un confronto profondo sulle percezioni della città come spazio equo e inclusivo (o non) e sulle modalità con cui raccontiamo le questioni di genere. Un momento prezioso di ascolto e partecipazione, che ha confermato quanto il tema della parità di genere sia sentito e quanto forte sia la voglia di costruire insieme spazi di

riflessione, confronto e cambiamento all’interno delle comunità locali.

Il Percorso cittadino sulla Parità di Genere “Reggio per tuttə” prosegue ora con un nuovo appuntamento che cambia format, per sperimentare modalità ancora più informali e partecipative. L’evento del 31 gennaio, organizzato in collaborazione con Reggio 2031 – Forum delle

Idee e Consorzio Macramè, sarà un aperitivo con giochi pensati per divertirsi insieme, conoscersi meglio ed esplorare in modo leggero e accessibile i temi del femminismo, del patriarcato e della parità di genere. Attraverso sfide e momenti di confronto, lə partecipanti potranno mettersi in gioco e confrontarsi con spunti come: “Femminismo e parità di genere sono la stessa cosa?”, “Che cos’è il manspreading?” o “Che cosa significa davvero parlare di patriarcato?”, stimolando riflessioni e scambi tra tutti. “Dopo due laboratori intensi e molto partecipati, abbiamo sentito il bisogno di cambiare linguaggio e sperimentare un formato più informale“, spiegano gli organizzatori del progetto.

“Crediamo che la parità di genere passi anche da momenti di

convivialità, gioco e curiosità: imparare divertendosi è un modo per abbattere stereotipi, avvicinare persone diverse e creare nuove consapevolezze. Questo aperitivo vuole essere uno spazio accogliente, leggero ma non superficiale, dove sentirsi liberə di fare domande,

confrontarsi e crescere insieme”. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti: cittadini, associazioni, gruppi informali e

chiunque abbia voglia di trascorrere un pomeriggio diverso, all’insegna della del divertimento, della condivisione e della riflessione sulle questioni di genere.