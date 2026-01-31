Reggio Calabria, il procuratore Borrelli: “risultati importantissimi contro la ‘Ndrangheta, ma servono più risorse”

“Il bilancio dell’attività giudiziaria di Reggio Calabria è di livello molto importante date le condizioni, non eccezionali per disponibilità di risorse, in cui si trovano a operare gli apparati. Eppure sono stati prodotti risultati importantissimi nell’attività di contrasto alle mafie, e alla ‘ndrangheta in particolare,” con “la capacità di porsi come riferimento internazionale del contrasto al narcotraffico, riconosciuto da autorità giudiziarie in Italia e nel mondo“. Lo ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“Il futuro sta nell’incrementare questi risultati, razionalizzare le risorse, portando le proprie idee e il proprio bagaglio di esperienze. Da ciò che apprendo a fine 2027 dovrebbe essere consegnato il nuovo palazzo di giustizia, questo è importante“, ha detto Borrelli.