Reggio Calabria, il gruppo Red chiede una seduta speciale: “ad Arghillà servono interventi urgenti e presidi fissi di sicurezza”

Il gruppo consiliare Red ha depositato da tempo una richiesta di convocazione di una seduta speciale della Commissione Ambiente da svolgere nel quartiere di Arghillà, alla presenza di tutte le istituzioni competenti e con il coinvolgimento della Commissione parlamentare di inchiesta, presieduta dal deputato Alessandro Battilocchio, per la necessità, anche alla luce delle ultime vicende accadute in loco, di interventi urgenti e straordinari che coinvolgano tutte le istituzioni democratiche e per intensificare la presenza e gli strumenti in favore delle forze dell’ordine che quotidianamente sono impegnati sul posto.

“L’obiettivo che vogliamo portare all’attenzione di tutti – hanno dichiarato in una nota i consiglieri Antonino Castorina e Carmelo Versace – è di portare a vario livello l’emergenza sicurezza che da tempo interessa Arghillà, una situazione che merita attenzione da parte di tutti e un intervento che coinvolga i vari livelli istituzionale“.

“Il lavoro che va fatto su Arghillà – hanno proseguito i consiglieri – è quello di fare diventare il quartiere simbolo di riscatto e legalità, per queste ragioni servono risorse immediate, serve sbloccare le opere ferme come al pista di pattinaggio, mettere in piedi progetti di inclusione sociale e richiedere con forza presidi fissi di sicurezza urbana necessari come elemento repellente per fenomeni diffusi di illegalità che dilagano in loco e che non possono essere la normalità”.