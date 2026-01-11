Reggio Calabria: il Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto “Falcomatà – Archi” si insedierà nel salone dei Lampadari

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) dell’Istituto “Falcomatà – Archi” si insedierà ufficialmente martedì 13 gennaio, alle ore 16, nel prestigioso Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, sede simbolica delle istituzioni cittadine. Per gli studenti sarà l’occasione di vivere l’atmosfera e le procedure di una reale seduta consiliare, con insediamento, proclamazione e prime linee di mandato. L’appuntamento conclude il percorso elettorale svoltosi lo scorso 27 novembre, che ha coinvolto le classi quinte della Primaria e tutte le classi della Secondaria di I grado. Una consultazione che si rinnova ogni tre anni, finalizzata a offrire ai ragazzi un’esperienza diretta e strutturata di educazione civica e partecipazione democratica. A guidare la nuova assemblea sarà M.M. (2B), eletta Baby Sindaco, affiancata dal Vicesindaco S.M. (2C). Nel corso della seduta saranno attribuite le cinque deleghe tematiche — Scuola e Cultura, Sport e Benessere, Ambiente e Sostenibilità, Creatività e Tempo Libero, Comunicazione e Innovazione — che costituiranno l’asse operativo delle attività progettuali del triennio.

All’evento prenderanno parte il Sindaco f.f. Paolo Battaglia, l’Assessore all’Istruzione Annamaria Curatola, la Dirigente dell’Istituto Dott.ssa Serenella Corrado e i docenti referenti del CCR, che hanno curato e accompagnato il percorso. L’Istituto ha espresso un sentito ringraziamento all’Ente comunale e all’Assessore Curatola per aver sposato l’iniziativa e per essersi resa parte attiva nell’organizzazione dell’evento, sostenendo con convinzione l’importanza educativa del progetto. In preparazione dell’insediamento, nei giorni scorsi il Consiglio dei Ragazzi si è riunito presso la sede Santa Caterina per discutere una prima serie di proposte e idee da presentare martedì in aula consiliare.

La seduta del CCR si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente, cui seguiranno l’accertamento del numero legale dei presenti e l’illustrazione del programma del Sindaco eletto. Si procederà quindi alla proclamazione ufficiale, alla nomina degli Assessori e alla costituzione della Giunta, per poi passare all’elezione del Presidente del Consiglio e all’eventuale discussione di ulteriori punti inseriti sotto la voce “varie ed eventuali”. Il CCR si conferma un dispositivo didattico di educazione civica attiva, attraverso il quale gli studenti sperimentano le dinamiche della democrazia rappresentativa, della condivisione, del dialogo e della responsabilità collettiva. Un approccio pienamente coerente con gli obiettivi del progetto, volto a formare cittadini consapevoli, informati e partecipi della vita comunitaria.

“Iniziative come il CCR – sottolinea la Dirigente Dott.ssa Serenella Corrado – rappresentano un investimento educativo di grande valore. I ragazzi imparano a partecipare, ascoltare e progettare, mettendo in pratica il senso di comunità, il rispetto delle regole e la responsabilità personale e collettiva. È un passo importante per la crescita civile e sociale dei nostri studenti”. Come da programma, gli studenti sono attesi alle ore 15.45 per l’accoglienza. L’evento si preannuncia come un significativo momento di educazione civica attiva, capace di unire istituzioni, scuola e famiglie attorno al valore formativo della partecipazione.