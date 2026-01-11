Reggio Calabria, il Club Inner Wheel celebra l’Inner Day

Il 10 gennaio, presso il locale “Piro Bistro”, le socie del Club Inner Wheel di Reggio Calabria si sono riunite per celebrare l’Inner Day, ricorrenza particolarmente significativa per l’associazione, che quest’anno ha coinciso anche con il trentennale della costituzione del Distretto 211, al quale il club appartiene. L’incontro si è svolto in un clima di convivialità e partecipazione, testimoniando ancora una volta il forte spirito di amicizia e condivisione che anima l’Inner Wheel. Un momento speciale della giornata è stato rappresentato dall’ingresso di una nuova socia, Maria Letizia Giordano, accolta con calore ed entusiasmo da tutte le presenti.

La cerimonia di accoglienza, semplice ma sentita, ha arricchito ulteriormente una giornata già densa di significato, sottolineando i valori fondanti del club: amicizia, servizio e impegno nel sociale. La doppia celebrazione ha rappresentato non solo un’occasione di festa, ma anche un momento di riflessione sul percorso compiuto in questi trent’anni dal Distretto 211 e sul futuro delle attività dell’Inner Wheel sul territorio.