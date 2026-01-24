Reggio Calabria, il ciclone Harry ha bloccato i lavori sulla Jonio-Tirreno: si prolungano i cantieri delle gallerie Limina e Torbido | INFO UTILI

A seguito degli eventi atmosferici avversi che hanno interessato il territorio nei giorni scorsi, Anas ha disposto la sospensione delle lavorazioni di finitura in corso nelle gallerie “Limina” e “Torbido”, lungo la strada statale 682 “Jonio Tirreno”, al fine di agevolare la mobilità e garantire le migliori condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Al fine di recuperare i tre giorni di sospensione resisi necessari e per consentire il completamento degli interventi programmati, le lavorazioni di finitura proseguiranno fino alla notte del 28 gennaio compreso. Pertanto, le gallerie interessate resteranno chiuse al traffico in orario notturno a partire dalla notte di lunedì 26 gennaio e fino a mercoledì 28 gennaio compreso.

