Reggio Calabria, il 6 febbraio nuovo appuntamento con la rassegna “Contenitore di Idee” | INFO

Venerdì 6 febbraio alle ore 17.30, il Medinblu apre le sue porte a un evento culturale gratuito inserito nella rassegna “Contenitore di Idee”, uno spazio dedicato all’incontro tra linguaggi artistici diversi e al dialogo creativo. Al centro della serata la poesia di Demetrio Mannino, autore delle raccolte Dille che l’ami e L’amore e le sue forme, che sarà protagonista di una conversazione con Irene Calabrò. Un dialogo che attraversa i temi dell’amore, delle relazioni e della parola poetica come forma viva di espressione e condivisione.

Le poesie prenderanno voce grazie alla lettura di Benedetta Marcianò e saranno accompagnate dalle suggestioni musicali di Gino Mattiani, Fabio Moragas e Mimì De Leo, in un intreccio di suoni e parole capace di creare un’atmosfera intima e coinvolgente.

La serata sarà anche l’occasione per inaugurare la mostra a due di Francesco Logoteta e Simona Treccosti, artisti e illustratori delle raccolte poetiche di Demetrio Mannino. Le opere esposte nascono come dialogo visivo con i testi Dille che l’ami e L’amore e le sue forme: immagini che non illustrano semplicemente la parola poetica, ma la attraversano, la amplificano e la reinterpretano. Segni, colori e figure diventano estensioni emotive dei versi, restituendo allo spettatore un percorso intimo tra amore, fragilità e relazione. La mostra resterà visitabile fino al 28 febbraio, offrendo al pubblico uno spazio di contemplazione e incontro tra poesia e immagine.

Un appuntamento che invita a fermarsi, ascoltare e lasciarsi attraversare dall’arte in tutte le sue forme. Ingresso libero