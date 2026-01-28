Reggio Calabria, il 6 febbraio la presentazione del volume “Cybersecurity delle reti OT” | INFO

Il 6 febbraio 2026, alle ore 18:30, presso la sede dell’Associazione Culturale Format ETS, sita in Via Sbarre Centrali, 182 a Reggio Calabria, si terrà la presentazione dell’ultimo volume del dott. Renato S. Marafioti, presidente Associazione Culturale Format E.T.S. dal titolo “Cybersecurity delle reti OT. Analisi dei principali attacchi e contromisure“, che si terrà il prossimo 6 febbraio 2026 a Reggio Calabria. In un’epoca di crescente digitalizzazione, la protezione delle reti Operational Technology (OT) – ovvero i sistemi che controllano le nostre infrastrutture critiche, dalle centrali energetiche agli impianti industriali – rappresenta una sfida cruciale non solo per la sicurezza nazionale, ma anche per lo sviluppo tecnologico e la resilienza delle imprese del nostro territorio.
L’incontro si pone l’obiettivo di approfondire le vulnerabilità di questi sistemi e le strategie di difesa necessarie per fronteggiare le moderne minacce cyber, offrendo uno spunto di riflessione su come la Calabria possa posizionarsi all’interno di questo delicato scenario tecnologico.