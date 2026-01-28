Reggio Calabria, il 6 febbraio la presentazione del volume “Cybersecurity delle reti OT” | INFO

Il 6 febbraio, la sede dell’Associazione Culturale Format ETS, sita in Via Sbarre Centrali, 182 a Reggio Calabria, ospiterà la presentazione dell'ultimo volume del dott. Renato S. Marafioti dal titolo "Cybersecurity delle reti OT. Analisi dei principali attacchi e contromisure"

Cybersecurity delle reti OT

Il 6 febbraio 2026, alle ore 18:30, presso la sede dell’Associazione Culturale Format ETS, sita in Via Sbarre Centrali, 182 a Reggio Calabria, si terrà la presentazione dell’ultimo volume del dott. Renato S. Marafioti, presidente Associazione Culturale Format E.T.S. dal titolo “Cybersecurity delle reti OT. Analisi dei principali attacchi e contromisure“, che si terrà il prossimo 6 febbraio 2026 a Reggio Calabria. In un’epoca di crescente digitalizzazione, la protezione delle reti Operational Technology (OT) – ovvero i sistemi che controllano le nostre infrastrutture critiche, dalle centrali energetiche agli impianti industriali – rappresenta una sfida cruciale non solo per la sicurezza nazionale, ma anche per lo sviluppo tecnologico e la resilienza delle imprese del nostro territorio.

L’incontro si pone l’obiettivo di approfondire le vulnerabilità di questi sistemi e le strategie di difesa necessarie per fronteggiare le moderne minacce cyber, offrendo uno spunto di riflessione su come la Calabria possa posizionarsi all’interno di questo delicato scenario tecnologico.

Locandina Cybersecurity delle reti OT

Leggi altri articoli di Attualità