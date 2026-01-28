Reggio Calabria, il 5 febbraio la consegna delle borse di studio della fondazione Antonino Scopelliti

La Fondazione Antonino Scopelliti è lieta di comunicare che giorno 5 febbraio alle ore 9.00, presso l’atrio del Teatro Cilea di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti vincitori del concorso nazionale Antonino Scopelliti. L’iniziativa, come comunicato in precedenza, avrebbe dovuto svolgersi in data 21 gennaio u.s., ma è stata rinviata per allerta meteo diramata dal Comune di Reggio Calabria con nota sindacale n. 11 del 20/01/2026.

Si ricorda che Il concorso, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e giunto alla sua VII edizione, è stato indetto in collaborazione con l’ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici ed Alte Professionalità̀ della Scuola).

Gli studenti partecipanti sono stati invitati ad affrontare la questione della parità di genere, riflettendo sulle dinamiche di una società in continua trasformazione, dove le pari opportunità tra uomini e donne sono ancora un traguardo da raggiungere pienamente.

La premiazione non sarà solo un momento di condivisione e di gioia per i partecipanti, ma anche un’opportunità per far conoscere il nostro splendido territorio agli studenti e alle loro famiglie provenienti da diverse parti d’Italia.