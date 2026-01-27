Reggio Calabria, il 29 gennaio l’Open Day Sotto le Stelle del Liceo “L. Da Vinci” | INFO

Il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria apre le porte al territorio con un’iniziativa culturale e di orientamento che si svolgerà giovedì 29 gennaio a partire dalle ore 18.00. “Dopo l’anno del Centenario – spiega il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonella Borrello – abbiamo pensato di accogliere, tra i nostri spazi, quanti desiderino conoscere la nostra storia, le esperienze svolte dagli alunni nel quotidiano, non solo in termini di opportunità per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, ma anche a tutti i cittadini“.

“Open day sotto le stelle” è il titolo suggestivo dell’iniziativa che si avvarrà delle sinergie con la Società Astronomica Italiana i cui esperti saranno al Da Vinci per mostrare le bellezze del cielo (condizioni metereologiche permettendo). Possibilità offerta dall’istituto in coincidenza con la riattivazione dell’osservatorio astronomico che rappresenta la novità assoluta per l’anno scolastico 2026/2027.

“Chi ci verrà a trovare – aggiunge la Dirigente Borrello – avrà modo di assistere alle attività coreutiche in palestra e a quelle di musica e di teatro ispirate alla scienza. In aula magna, la presentazione dell’offerta formativa del Liceo, oltre all’allestimento di info point“.

Il Da Vinci è una scuola che presenta una progettualità extracurriculare ricchissima e gli studenti partecipano ogni anno a competizioni in ogni settore. “Il nostro obiettivo – conclude la Dirigente – è quello di trasformare le conoscenze e i contenuti disciplinari in esperienze significative di apprendimento e in nuovi saperi, per formare i giovani come cittadini del domani, pronti a gestire il cambiamento“.