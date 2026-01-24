Reggio Calabria, il 29 gennaio la presentazione del libro “Rivoluzione famiglia” | INFO

La famiglia è luogo della cura, della generatività, dell’amore: ma di quali elementi ha bisogno per essere sé stessa e costituire una risorsa per il paese e per le comunità territoriali? A questi interrogativi ha cercato di dare una risposta il presidente nazionale delle associazioni familiari Adriano Bordignon attraverso la pubblicazione del libro “Rivoluzione famiglia” che sarà presentato dall’ufficio pastorale della famiglia della Diocesi di Reggio -Bova, in collaborazione con il Forum Famiglie Calabria e Centro Comunitario Agape e consultori di ispirazione cristiana.

L’autore delinea la famiglia come generatrice di capitale relazionale, produttrice di ricchezza e di servizi e promotrice di innovazione delle politiche familiari, tracciando un percorso di rivalutazione della famiglia come soggetto sociale fondamentale anche della collettività. Una famiglia che non si chiude nel privato ma che apre le porte al mondo scegliendo l’accoglienza come stile di vita. Nella prefazione il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, scrive che: “il libro è una sorta di piccolo manifesto della famiglia del XXI secolo e ribadisce che la famiglia è il luogo dove si realizza il bisogno degli uomini di amare e di sentirsi amati, di trovare negli affetti e nelle cure familiari il senso dell’essere al mondo”.

L’incontro si inserisce nel programma delle iniziative che varie espressioni della comunità ecclesiale hanno programmato in preparazione della Giornata nazionale della Vita (1° febbraio) promossa come ogni anno dalla CEI. Il tema di quest’anno è “I bambini prima di tutto”. I vescovi ricordano le diverse ferite che guerre, povertà, violenze e abbandoni educativi causano ai bambini in Italia e nel mondo e auspicano una Chiesa e delle famiglie accoglienti, capace di proteggere e valorizzare i diritti dei bambini e la loro crescita in un ambiente amorevole e sicuro.

L’evento è parte del progetto nazionale CASA (Comunità, Alleanze, Solidarietà, Accoglienza) che si sta realizzando in tutte le regioni italiane per promuovere solidarietà familiare, affido e adozione nazionale e internazionale e che in Calabria è seguito dal Forum Famiglie Calabria e dal Centro Comunitario Agape. L’incontro si terrà giovedì 29 Gennaio alle ore 17.30 nel salone parrocchiale della Chiesa S. Sebastiano al Crocifisso. Il programma prevede l’intervento dell’Arcivescovo Metropolita della Diocesi Reggio- Bova e Presidente CEC, mons. Fortunato Morrone, del segretario del Consiglio pastorale della parrocchia del Crocifisso Ettore Triolo, dei Coniugi Dominella e Giuseppe Fortugno responsabili Pastorale Familiare della diocesi reggina, di Silvia e Giuseppe Alì pastorale regionale della famiglia, di Claudio Venditti presidente del Forum Famiglie Calabria, di Giulia Melissari vice presidente del Centro Comunitario Agape, Gianni Trudu Psicologo coordinatore progetto genitori e insegnanti consapevoli, Roberto Pennisi Presidente regionale dei Consultori di ispirazione cristiana, Piergiuseppe Marcelli Presidente Consultorio P. Raffa, seguirà la proiezione del video “la Calabria che accoglie” e delle testimonianze di genitori. Concluderà l’autore Adriano Bordignon presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari. Modera il giornalista Sergio Conti.