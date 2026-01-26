Reggio Calabria, il 28 gennaio l’incontro “Dalla parte del popolo iraniano” | INFO

“Il popolo iraniano si sta ancora una volta alzando con le richieste economiche e sociali e con una lotta esistenziale contro la dittatura. Le proteste, iniziate il 28 dicembre a Teheran contro la svalutazione del rial e l’aumento del costo della vita, si sono diffuse in breve tempo in tutto il paese e si sono trasformate in una nuova ribellione contro il regime. Con il popolo iraniano! No all’ingerenza Usa!“. È quanto dichiarato dal Movimento per la Lega Marxista Rivoluzionaria che dà appuntamento alla cittadinanza per mercoledì 28 gennaio, ore 17:00, presso Spazio Open in via Filippini 25 a Reggio di Calabria.