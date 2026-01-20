Reggio Calabria, il 28 gennaio l’evento “La Giustizia che cambia. Le ragioni di una Riforma”

L’associazione Nuova Solidarietà, attraverso la redazione del suo giornale online di approfondimento, www.in-cammmino.com, promuove e organizza un dibattito sulle ragioni della Riforma costituzionale della Giustizia. L’evento dal titolo ‘La Giustizia che cambia. Le ragioni di una Riforma‘, si terrà mercoledì 28 gennaio alle ore 17.30 presso la sala convegni della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I relatori del confronto saranno i referenti dei comitati territoriali; per il ‘No’ saranno presenti il Procuratore Giuseppe Lombardo e il Procuratore Stefano Musolino, mentre, per il ‘Si’ ci saranno l’avvocato Francesco Siclari e l’avvocato Francesco Calabrese.

Ad introdurre la discussione sarà il dott. Saverio Mannino, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Modererà il giornalista Francesco Scopelliti.