Reggio Calabria, il 25 gennaio Le Muse presentano il Calendario Mauriziano

L’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere di Reggio Calabria”, presieduta da Giuseppe Livoti continua a pieno ritmo ad animare con le sue domeniche culturali la città di Reggio Calabria. E, dopo l’avvenimento di domenica scorsa che ha sottolineato il ruolo e l’importanza della solidarietà anche come vocazione culturale, questa domenica 25 gennaio, alle ore 18:00, presso la storica sede di Via San Giuseppe si prevede la presentazione del Calendario Mauriziano.

Livoti ricorda come tale manifestazione rientra nell’ambito di una importante collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Decorati di Medaglia d’oro Mauriziana Nastro Verde – Sezione Calabria, sodalizio che “ha lo scopo di dar voce a tanti “mauriziani” che desiderano difendere e tramandare i Valori che sono o sono stati alla base della vita professionale. Essa si ripromette anche di consolidare i sentimenti di amicizia fra commilitoni di ogni grado, Arma e Specialità attraverso incontri, manifestazioni, impegni in campo sociale ecc. e s’impegna affinché a chi tanto ha dato alle Istituzioni possano essere riconosciuti alcuni benefici, non tanto di carattere economico, ma quale segno di attenzione nei diversi settori della vita pubblica…”.

Per Le Muse si è pensato, con il presidente Capitano Cosimo Sframeli, socio Muse, di presentare il calendario storico Mauriziano 2026 dedicato all’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Nel 2026 l’Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica, un traguardo significativo che commemora il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la nascita dell’Assemblea Costituente e il primo voto delle donne, celebrando i principi di democrazia, diritti e dignità sanciti dalla Costituzione. Da qui il racconto di un calendario cartaceo che verrà virtualmente sfogliato attraverso storia, religione, valori, volti e musica.

L’analisi verrà fatta mese per mese, poiché ogni pagina testimonia i valori e i principi su cui si fonda la nostra Costituzione. Gennaio, la nascita della Repubblica “La libertà non è un privilegio, ma un dovere di ogni cittadino” A. De Gasperi; febbraio, l’impegno civile – essere cittadini significa partecipare; marzo, le donne e la Repubblica – la forza, il coraggio silenzioso, la capacità di costruire e custodire la libertà; aprile, la ricostruzione – l’Italia rinasce dal lavoro; maggio, la cultura – l’anima viva della Repubblica; giugno, la Repubblica in cammino; luglio, l’Italia del progresso – il lavoro e la conoscenza costruiscono il futuro; agosto, la bellezza dell’Italia – la cultura e il paesaggio sono la nostra eredità più preziosa; settembre, San Maurizio protettore delle nostre armi – onore, disciplina e servizio; ottobre, la forza della Repubblica è nella solidarietà; novembre, la memoria e l’onore – chi non ricorda non costruisce il domani; dicembre, la Costituzione vive – la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

Conversazione dunque a più voci con vari rappresentanti della cultura e non solo: Cosimo Sframeli – Ufficiale dei Carabinieri e Presidente Regionale del Nastro Verde Calabria per i Militari decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, Don Luigi Cannizzo – Parroco di Santa Maria della Candelora di Reggio Calabria, Raffaele Schimio – docente discipline scientifiche, Sabrina Apollinaro – avvocato e responsabile delle Dame Mauriziane del “Nastro Verde” – Calabria. Gli interventi musicali saranno a cura di Margherita Modafferi – cantante ed interprete e con la partecipazione del Laboratorio di Lettura Interpretativa de Le Muse.