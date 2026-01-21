Reggio Calabria, il 23 gennaio l’incontro con lo storico D’Orsi “Guerra, media, politica”

“Il Circolo ReggioSud è lieto di annunciare un importante incontro con lo storico Prof. D’Orsi. Con Angelo D’Orsi, autorevole esponente del mondo accademico e intellettuale di spicco, avremo l’occasione di riflettere su un tema che, alla luce degli accadimenti che caratterizzano lo scenario internazionale, sono di stringente e bruciante attualità. L’intervento del professore Angelo D’Orsi, preceduto dai saluti di Demetrio Delfino, sarà brevemente introdotto dalla dott.ssa Maria Barillà, ricercatrice storica e free lance“. È quanto dichiarato dal Circolo ReggioSud in una nota stampa.

“Il circolo ReggioSud continua così la propria Mission di portare sul territorio reggino iniziative politiche e culturali. L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio alle ore 18:30, vi aspettiamo presso la sede del Circolo ReggioSud sito in via Sbarre inferiori 84“, conclude la nota.