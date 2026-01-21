Reggio Calabria, il 23 gennaio l’incontro con lo storico D’Orsi “Guerra, media, politica”

Il 23 gennaio, presso il Circolo ReggioSud, l'incontro con lo storico Angelo D'Orsi dal titolo "Guerra, media, politica"

Guerra, media, politica

Il Circolo ReggioSud è lieto di annunciare un importante incontro con lo storico Prof. D’Orsi. Con Angelo D’Orsi, autorevole esponente del mondo accademico e intellettuale di spicco, avremo l’occasione di riflettere su un tema che, alla luce degli accadimenti che caratterizzano lo scenario internazionale, sono di stringente e bruciante attualità. L’intervento del professore Angelo D’Orsi, preceduto dai saluti di Demetrio Delfino, sarà brevemente introdotto dalla dott.ssa Maria Barillà, ricercatrice storica e free lance“. È quanto dichiarato dal Circolo ReggioSud in una nota stampa.

Il circolo ReggioSud continua così la propria Mission di portare sul territorio reggino iniziative politiche e culturali. L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio alle ore 18:30, vi aspettiamo presso la sede del Circolo ReggioSud sito in via Sbarre inferiori 84“, conclude la nota.

Locandina Guerra, Media, politica

