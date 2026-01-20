Reggio Calabria, il 23 gennaio l’inaugurazione della mostra “He Entos Thalassa” di Elvira Sirio | INFO

“He Entos Thalassa (Mare Nostrum)” – La bellezza delle nostre radici classiche. Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 17:00, presso Palazzo Alvaro, l’inaugurazione della mostra personale dell’artista reggina Elvira Sirio. Dopo la presentazione dell’evento e i saluti istituzionali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, presso l’adiacente Sala Perri, si terrà l’inaugurazione della mostra personale dell’artista reggina Elvira Sirio, allestita nella Sala “Boccioni”, ideata dal dott. Salvatore Timpano presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS, curata dalla prof.ssa Giulia Maria Sidoti e realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, segreteria organizzativa Fortunato Marcianò.

Elvira Sirio, appassionata d’arte fin da ragazzina, segue studi che apparentemente l’allontanano da questo mondo, finchè finalmente decide di abbracciare in toto la sua passione. Frequenta per molti anni la “Libera Accademia” del maestro Paolo Raffa nella sua città e nel contempo corsi e master in varie località d’Italia.

Fondamentale l’incontro con il maestro Roberto Ferri che l’avvicina a una pittura a cui aveva sempre aspirato. Si appassiona poi alla scultura seguendo il maestro Mohammad Sazesh nel suo studio di Carrara. Si perfeziona infine presso l’Accademia d’Arte di Firenze. Negli anni partecipa a numerose mostre, personali, museali, istituzionali, collettive in Italia e all’estero, vincendo numerosi premi e raccogliendo riconoscimenti vari.

Sue opere sono presenti in numerose gallerie, pinacoteche e collezioni private. E’ recensita in vari cataloghi e riviste d’arte. La mostra sarà visitabile presso la Sala boccioni di Palazzo Alvaro fino a venerdì 6 Febbraio 2026 ed osserverà i seguenti orari d’apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 19:00, e il sabato dalle ore 17:00 alle 19:00, domenica giornata di chiusura.