Reggio Calabria, il 23 gennaio l’evento “Oppenheimer: storia del padre della bomba atomica”

Oppenheimer storia del padre della bomba atomica

Il Planetarium Metropolitano Pythagoras, nell’ambito del protocollo di intesa con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, presenta una conversazione aperta al pubblico su: “Oppenheimer: storia del padre della bomba atomica”, che si terrà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 17:00 nella sala conferenze del Museo. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Dott. Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC; seguirà l’introduzione della Prof.ssa Angela Misiano, Responsabile scientifico del Planetarium.

Relatore sarà il Prof. Giuseppe Arcidiaco, fisico ed esperto del Planetario, che ricostruirà il percorso scientifico e organizzativo del Progetto Manhattan, approfondendo il ruolo storico e scientifico di J. Robert Oppenheimer e le complesse relazioni tra ricerca scientifica e sviluppo delle armi nucleari.

L’incontro intende mettere in luce non solo il profilo personale e le conquiste scientifiche di Oppenheimer, ma anche i dilemmi etici, le responsabilità collettive e le ricadute sociali del progresso tecnologico, promuovendo una riflessione informata e critica sul rapporto tra comunità scientifica, costruzione, diffusione e controllo delle armi nucleari.

La conferenza è rivolta a studenti, docenti, ricercatori e a tutto il pubblico interessato alla storia della scienza e alle sue implicazioni civili e politiche.

