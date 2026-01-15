Reggio Calabria, il 21 gennaio la consegna delle borse di studio della Fondazione Scopelliti

La Fondazione Antonino Scopelliti è lieta di comunicare che giorno 21 gennaio alle ore 9.00, presso l’atrio del Teatro Cilea di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti vincitori del concorso nazionale Antonino Scopelliti. Il concorso, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e giunto alla sua VII edizione, è stato indetto in collaborazione con l’ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici ed Alte Professionalit̀à della Scuola).

Il bando, articolato in diverse sezioni, è stato rivolto agli studenti delle classi quinte della scuola primaria per quanto riguarda la sezione artistico – figurativa, delle classi terze della scuola secondaria di primo grado per la sezione letteraria e del biennio della scuola secondaria di secondo grado per la sezione social media. La traccia del concorso, dal titolo “Uguali e diversi: crescere insieme nel rispetto”, trae ispirazione dal discorso tenuto dall’On. Mara Carfagna in data 25 novembre 2021 presso la Camera dei deputati in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e dalle grandi battaglie sostenute da Tina Lagostena Bassi, avvocato che già negli anni 60 ha cercato di dare una svolta ai processi che vedevano le donne vittime del maschilismo presente nei tribunali.

Gli studenti partecipanti sono stati invitati ad aWrontare la questione della parità di genere, riflettendo sulle dinamiche di una società in continua trasformazione, dove le pari opportunità tra uomini e donne sono ancora un traguardo da raggiungere pienamente. La parità di genere non significa solo uguaglianza nei diritti, ma anche rispetto delle diWerenze, libertà di espressione, e riconoscimento del valore di ogni individuo, al di là del genere.

La premiazione non sarà solo un momento di condivisione e di gioia per i partecipanti, ma anche un’opportunità per far conoscere il nostro splendido territorio agli studenti e alle loro famiglie provenienti da diverse parti d’Italia.